Завдяки серіалу на Amazon Prime франшиза постапокаліптичних RPG Fallout переживає пік своєї популярності.
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На цій хвилі ігрове видання IGN вирішило опитати своїх користувачів яку ж з численних ігор Fallout вони вважають найкращою.
Результати, загалом, не стали якимось одкровенням.
Відтак, найбільша кількість геймерів визнала Fallout: New Vegas найкращою грою про Пустку.
Трейлер гри-тріумфаторки – дивитися відео
Найбільшою цікавинкою рейтингу стало те, що класичні Fallout та Fallout 2 опинилися нижче за 3 та 4 частини гри, хоча й обігнали багатокористувацьку Fallout 76 та низку спін-офів.
Найкращі ігри Fallout за версією читачів IGN:
- Fallout: New Vegas
- Fallout 3
- Fallout 4
- Fallout 2
- Fallout
- Fallout 76
- Fallout 4: VR
- Fallout Shelter
- Fallout Tactics
- Fallout: Brotherhood of Steel
Хоча такий результат може здивувати "олдскульних" геймерів, він водночас може вказувати на омолодження фанатської бази франшизи, що безумовно лише піде їй на користь.