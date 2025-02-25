Fallout – образцовая RPG "старой школы", а ее мрачность и жестокость является неотъемлемой частью шарма проекта, сообщает 24 Канал.

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Кейн хотел устроить вечеринку

Даже якобы "хороший" финал игры оставляет привкус разочарования.

Когда главный герой побеждает антагониста Мастера (или Создателя, – ред.), он возвращается в собственное Хранилище 13 с водным чипом, чтобы спасти всех тех, кто ждал его.

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Однако, слава спасителя весьма коротка и в конце концов Надзиратель выгоняет его, опасаясь, что истории о Пустоши и приключениях заставят других жителей покинуть безопасное место.

Против этой концовки в свое время и выступал Тим Кейн, который вместо этого хотел устроить победную вечеринку.

Я настаивал на том, чтобы Fallout закончилась вечеринкой. Вы возвращаетесь в Хранилище 13, вы добыли им водяной чип, вы "позаботились" об армии мутантов и Мастера, и все устраивают для вас большую вечеринку, и там есть торт и воздушные шарики,

– говорит Кейн в видео на своем YouTube.

Кейн об отвергнутых идеях – смотрите видео

Однако, эта версия концовки в конце концов была отклонена в пользу идеи Леонарда Боярского, которая и попала в окончательный "билд" игры.

Оглядываясь назад, Тим Кейн соглашается, что идея коллеги оказалась лучше, но в далеких 90-ых разработчик был в отчаянии от проигранной баталии и даже сомневался "будут ли люди покупать это" (игру, – ред.) с таким финалом.