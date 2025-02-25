Fallout – взірцева RPG "старої школи", а її похмурість та жорстокість є невіднятною частиною шарму проєкту, повідомляє 24 Канал.

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Кейн хотів влаштувати вечірку

Навіть нібито "хороший" фінал гри залишає посмак розчарування.

Коли головний герой перемагає антагоніста Майстра (або ж Творця, – ред.), він повертається до власного Сховища 13 з водним чіпом аби врятувати всіх тих, хто чекав на нього.

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Одначе, слава рятівника вельми коротка і врешті Наглядач виганяє його, побоюючись, що історії про Пустку та пригоди змусять інших мешканців покинути безпечне місце.

Проти цієї кінцівки свого часу й виступав Тім Кейн, який натомість жадав влаштувати переможну вечірку.

Я наполягав на тому, щоб Fallout закінчилася вечіркою. Ви повертаєтеся до Сховища 13, ви здобули їм водяний чіп, ви "подбали" про армію мутантів і Майстра, і всі влаштовують для вас велику вечірку, і там є торт і повітряні кульки,

– каже Кейн у відео на своєму YouTube.

Кейн про відкинуті ідеї – дивіться відео

Одначе, ця версія кінцівки врешті була відхилена на користь ідеї Леонарда Боярського, яка й потрапила в остаточний "білд" гри.

Оглядаючись назад, Тім Кейн погоджується, що ідея колеги виявилася кращою, але у далеких 90-их розробник був в розпачі від програної баталії та навіть сумнівався "чи люди купуватимуть це" (гру, – ред.) з таким фіналом.