События Fallout 4 разворачиваются в постапокалиптической пустоши региона под названием Commonwealth – прототипом окрестностей Бостона и частицы штата Массачусетс, сообщает PC Gamer.

Почему именно Бостон, а не Нью-Йорк стал главным городом Fallout 4?

Ведущий дизайнер и сценарист Fallout 4 Эмиль Паглиаруло вспомнил как в студии выбрали локацию для игры.

В интервью для PC Gamer, разработчик рассказал, что сперва команда хотела что-то максимально "грандиозное и американское", поэтому выбор пал на Нью-Йорк.

Однако от этой идеи пришлось довольно быстро отказаться, из-за чрезмерной популярности "Большого яблока".

В то время другие игры имели за локацию Нью-Йорк, одна из частей Crysis только что вышла, и ее события происходили в Нью-Йорке, а потом была еще одна игра,

– вспомнил Эмиль.

Хотя ветеран Bethesda не назвал "другую" игру, вероятно, речь о Prototype или Resistance 3, которые вышли в то же время, информирует gamesradar+.

Учитывая это, создатели Fallout 4 решили выбрать другой прототип для земель Содружества.

Трейлер игры: смотрите видео

Как пришли к идее с Бостоном? Здесь версии разошлись. Сам Паглиаруло утверждает, что не настаивал на таком варианте. В то же время другой разработчик, главный художник Fallout 4 Иштван Пели, заявил, что это была инициатива именно Эмиля.

Я помню, когда пришло время делать Fallout 4, Эмиль сказал что-то вроде: "Можем сделать его в Бостоне? Можем сделать в моем родном городе?". Я не знаю, возможно, ему понравилась идея взорвать свой родной город,

– пошутил Пели.

