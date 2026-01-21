Події Fallout 4 розгортаються у постапокаліптичній пустці регіону під назвою Commonwealth – прототипом околиць Бостона та частинки штату Массачусетс, повідомляє PC Gamer.

Провідний дизайнер і сценарист Fallout 4 Еміль Пагліаруло пригадав як у студії вибрали локацію для гри.

В інтерв'ю для PC Gamer, розробник розповів, що спершу команда хотіла щось максимально "грандіозне та американське", тож вибір впав на Нью-Йорк.

Однак від цієї ідеї довелося досить швидко відмовитися, через надмірну популярність "Великого яблука".

У той час інші ігри мали за локацію Нью-Йорк, одна з частин Crysis щойно вийшла, і її події відбувалися в Нью-Йорку, а потім була ще одна гра,

– пригадав Еміль.

Хоча ветеран Bethesda не назвав "іншу" гру, ймовірно, мова про Prototype чи Resistance 3, які вийшли у той самий час, інформує gamesradar+.

З огляду на це, творці Fallout 4 вирішили обрати інший прототип для земель Співдружності.

Трейлер гри: дивіться відео

Як дійшли до ідеї з Бостоном? Тут версії розійшлися. Сам Пагліаруло стверджує, що не наполягав на такому варіанті. Водночас інший розробник, головний художник Fallout 4 Іштван Пелі, заявив, що це була ініціатива саме Еміля.

Я пам'ятаю, коли настав час робити Fallout 4, Еміль сказав щось на кшталт: "Можемо зробити його в Бостоні? Можемо зробити в моєму рідному місті?". Я не знаю, можливо, йому сподобалася ідея підірвати своє рідне місто,

– пожартував Пелі.

