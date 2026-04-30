Творці Steelrising, Bound by Flame та низки інших рольових ігор офіційно підтвердили свою ліквідацію. Компанія, що належала видавцю Nacon, заявила про негайне припинення всієї діяльності, пище 24 Канал.

Що сталося зі студією Spiders?

Напередодні портал Origami повідомив, що Spiders готується до закриття після того, як Nacon подала заяву про неплатоспроможність. Разом зі студією на продаж також виставили підрозділ захоплення рухів Nacon Tech, однак покупця для активів знайти не вдалося.

Після тривалого мовчання Spiders опублікувала звернення у своєму офіційному мікроблозі. У студії зазначили, що довгий час не мали чітких відповідей щодо свого майбутнього, але тепер отримали остаточне підтвердження: компанію ліквідовують.

Hello everyone,



First off, we apologise for the silence over the past month - it's been a while.



We're going to cut straight to the chase so you're not left wondering: After a long period without clear answers, we have received confirmation that Spiders is being liquidated.… — Spiders (@spidersgames) April 29, 2026

Фактично це означає завершення 18-річної історії студії. Після цього Spiders як розробник ігор більше не існуватиме.

Що буде з DLC до Greedfall?

У команді повідомили, що заплановане DLC для Greedfall: The Dying World все ж побачить світ, але його релізом уже займатиметься Nacon. Після цього, як зазначили розробники, "а потім – усе".

Студія подякувала гравцям за підтримку протягом усіх років роботи та визнала, що шкодує про таке завершення своєї історії.

Що треба знати про Spiders?

Spiders була заснована у 2008 році. Перші одинадцять років вона співпрацювала з Focus Home Interactive, випустивши такі проєкти, як Mars: War Logs, Bound by Flame та The Technomancer.

Переломним моментом став реліз оригінальної Greedfall у 2019 році. Гра отримала помітний успіх, після чого студія увійшла до складу Nacon.

Останнім проєктом команди став фентезійний рольовий екшен Greedfall: The Dying World – продовження Greedfall. Уже в травні для гри має вийти платний набір Peren's Black Mass Pack. Ймовірно, саме про це доповнення йшлося у прощальному повідомленні студії.