Команда, яка раніше випустила такі відомі проєкти, як Machinarium, Samorost, Botanicula та Chuchel, представила новий трейлер гри та повідомила, що прем'єра відбудеться 20 травня 2026 року, розповідає 24 Канал.

Що відомо про нову гру від Amanita Design?

Phonopolis вперше анонсували ще навесні 2022 року, однак конкретних термінів релізу довгий час не було. Лише влітку 2024 року розробники згадували, що планують завершити роботу над грою протягом двох років. Тепер стало відомо, що проєкт майже готовий до запуску.

На старті гра вийде лише для ПК – її можна буде придбати у Steam, GOG та Epic Games Store.

Трейлер Phonopolis – дивіться відео:

Цікаво, що раніше другий тизер натякав на мультиплатформенний реліз, однак наразі про консольні версії не повідомляється.

Про що Phonopolis?

Події Phonopolis розгортаються в антиутопічному місті Фонополіс, яке повністю побудоване з картону. Мешканцям загрожує перетворення на бездумних слуг авторитарного Лідера, який поступово підкорює собі все місто.

Єдиним, хто усвідомлює небезпеку, стає головний герой – юний сміттяр Фелікс. Саме йому доведеться боротися із системою, взаємодіяти з незвичним картонним світом, розв'язувати головоломки, органічно вплетені в оточення, та звільняти місто від влади Лідера.

Розробники описують Phonopolis як легку й водночас змістовну пригоду про соціальні маніпуляції, свободу вибору та індивідуальність. Окрему увагу приділили візуальному стилю: гра натхненна авангардним мистецтвом, а вся анімація виконана з частотою 12 кадрів на секунду, що створює особливу атмосферу ручної роботи.

Напередодні релізу Phonopolis також отримала безкоштовну демоверсію. У Steam вона вже має 99% позитивних відгуків, а саму гру додали до списку бажаного понад 100 тисяч користувачів платформи, що свідчить про високий інтерес до нового проєкту Amanita Design.