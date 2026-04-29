Буде дорого: які вимоги у The Blood of Dawnwalker?

Очікувана багатьма гра The Blood of Dawnwalker від колишніх розробників "Відьмака" вийде 3 вересня 2026 року на персональних комп'ютерах, PlayStation 5 та Xbox Series S і X. Разом з анонсом дати виходу автори розкрили технічні деталі, які вказують на надзвичайно високу планку якості графіки, що потребує відповідних потужностей, пише 24 канал.

Найбільше обговорень викликав пункт про гру у роздільній здатності 4K із частотою 60 кадрів за секунду на налаштуваннях "Ультра". Для досягнення таких показників гравцям знадобиться відеокарта GeForce RTX 5090 – найпотужніше рішення на сучасному ринку, пише Wccftech.

Ситуація з вартістю необхідного обладнання виглядає доволі складною. На момент запуску в січні 2026 року рекомендована ціна RTX 5090 становила 1 999 доларів, проте через ринкові умови та дефіцит її вартість суттєво зросла. Зараз знайти таку карту дешевше ніж за 2 500 доларів майже неможливо, а на деяких майданчиках ціна сягає навіть 3 699 доларів за одиницю.

Загалом, для створення системи, здатної повноцінно розкрити потенціал гри у 2160p (4K), доведеться витратити близько 3 000 доларів, підрахували журналісти Dexerto (але в цю суму, судячи з усього, включено також і монітор для 4K). Крім топової відеокарти, знадобиться процесор рівня Intel Core i5-13600k або AMD Ryzen 9 7950X, а також 16 гігабайтів оперативної пам'яті.



Вимоги The Blood of Dawnwalker / Зображення Rebel Wolves

Чому такі високі вимоги?

Високі вимоги частково пояснюються використанням сучасного рушія Unreal Engine 5 від компанії Epic, на якому також розробляється наступна частина серії "Відьмак". Розробники з Rebel Wolves наголосили, що опубліковані цифри стосуються "чистої" продуктивності без урахування технологій масштабування зображення.

Втім, гра підтримуватиме інструменти NVIDIA DLSS та AMD FSR. Представники студії пояснили, що використання цих технологій допоможе значно знизити навантаження на графічний процесор і дозволить отримати високу якість зображення на менш дорогому залізі, повідомляє IGN.



Графіка в грі обіцяє бути на висоті / Фото Rebel Wolves

Чи можна грати на слабших комп'ютерах

Для тих, хто не готовий витрачати тисячі доларів на оновлення системи, існують і більш прийнятні варіанти. Мінімальні вимоги дозволяють запустити гру на відеокартах рівня NVIDIA RTX 3050 або навіть старій GTX 1070 (співчуваємо вашим очам та самій відеокарті). Проте у такому разі доведеться задовольнитися роздільною здатністю 1080p, частотою 30 кадрів за секунду та мінімальними налаштуваннями графіки.

Експерти зазначають, що подібна вимогливість є характерною для великих проєктів від досвідчених команд, і нагадують, що свого часу "Відьмак 3" також змушував гравців масово оновлювати свої комп'ютери.

Проте ситуацію сьогодні ускладнює загальний дефіцит компонентів, зокрема оперативної пам'яті, що тримає ціни на високому рівні. Поки залишається відкритим питання, чи пов'язані такі апетити гри з реальним графічним проривом, чи це наслідок особливостей оптимізації Unreal Engine 5.

Останні новини про The Blood of Dawnwalker

Оскільки компанія видала порцію нової інформації, в мережі почали лавиною з'являтися нові деталі. Розбираємо головні.

У грі можна буде завести роман

Творці The Blood of Dawnwalker підтвердили, що в грі будуть романтичні стосунки для протагоніста Коена. Про це розповів творчий директор проєкту Матеуш Томашкевич під час відвідування штаб-квартири студії в Польщі, пише IGN.

За його словами, гравець сам вирішує, чи хоче він узагалі розвивати ці сюжетні лінії. Конкретні персонажі, з якими можна буде збудувати стосунки, поки що не розкриваються, проте розробник запевняє, що кожна така лінія є унікальною та написаною з особливою увагою – гравці можуть розраховувати на якісний наратив і глибоке розкриття персонажів.

Однак є суттєва відмінність від класичних RPG на кшталт The Witcher 3, де Геральт міг без жодних наслідків залицятися то до Єннефер, то до Трісс. У The Blood of Dawnwalker діє система календаря: кожна виконана місія або завдання просуває час уперед. У розпорядженні Коена лише 30 днів і 30 ночей, щоб врятувати свою сім'ю від вампірів. Це означає, що будь-який час, витрачений на романтику, – це час, відібраний у порятунку рідних.

Матеуш Томашкевич – генеральний директор, співзасновник і геймдиректор студії Rebel Wolves – прямо зазначає, що якщо гравець прагне максимально ефективно використовувати кожну хвилину, то романтичні квести – не найраціональніший вибір для Коена. Розробник навіть усміхнувся, кажучи це, натякаючи на справжню моральну дилему, яку отримає гравець.

Романтика, за словами творчого директора, не є центральною темою гри – насамперед тому, що Коен переживає одразу дві кризи: його сім'я в полоні у злих вампірів, а сам він перетворений на напівлюдину-напіввампіра. Втім, команда свідомо вирішила включити цей елемент до гри, оскільки вважає його важливою складовою для багатьох гравців. Крім того, романтичні лінії допомагають глибше розкрити особистість головного героя та додають ще один емоційний вимір до його образу.



Головний герой The Blood of Dawnwalker / Фото Rebel Wolves

Студія використовує штучний інтелект

Конрад Томашкевич також розповів про роль генеративного штучного інтелекту в процесі розробки гри. За його словами, ШІ застосовується не для створення фінального контенту, а як інструмент для зменшення навантаження на команду та запобігання овертайму, відзначає IGN.

Зокрема, на ранніх етапах розробки студія використовувала згенеровані ШІ голоси для тестування сценарію. Томашкевич пояснив, що в RPG-жанрі запис озвучення – надзвичайно складний і дорогий процес, особливо коли гра виходить одразу шістьма мовами. Якщо після повноцінного запису з акторами з'ясовується, що якась частина сюжету не працює, перезапис обходиться дуже дорого й створює серйозний тиск на всю команду.

Саме тому Rebel Wolves спочатку "озвучує" гру за допомогою ШІ, щоб відшліфувати сценарій і переконатися, що все влаштовує, – і лише тоді запрошує живих акторів. Після фінального запису всі ШІ-голоси повністю прибираються.

Томашкевич також окреслив ширше бачення того, як ШІ міг би допомагати розробникам. Він навів приклад із відділом контролю якості: зараз тестувальники змушені витрачати час на рутинну перевірку "дір" у геометрії рівнів, тоді як могли б займатися більш творчою і значущою роботою – оцінювати квести, ігровий процес, відчуття від бойової системи. На думку геймдиректора, саме на такі одноманітні завдання й слід спрямовувати можливості ШІ, звільняючи людей для того, що дійсно вимагає живої уваги та досвіду.

Геймдиректор чітко дав зрозуміти свою позицію: компанії мають використовувати ШІ як інструмент, що допомагає людям працювати, а не замінює їх.

Наприкінці представник Rebel Wolves зробив окрему заяву щодо фінального продукту. За його словами, жоден елемент The Blood of Dawnwalker не був створений за допомогою генеративного ШІ – абсолютно нічого. Усю гру від початку до кінця зробили живі люди.



The Blood of Dawnwalker / Фото Rebel Wolves

Творці The Blood of Dawnwalker вже планують зовсім нову гру

Конрад Томашкевич не приховує своїх амбіцій. В інтерв'ю, яке відбулось у штаб-квартирі компанії у Варшаві, він розповів, що бачить майбутнє студії не лише крізь призму всесвіту Dawnwalker, а й у розробці абсолютно нової ігрової франшизи. Про це пише IGN.

За його словами, орієнтиром для нього слугує підхід Blizzard, яка свого часу не зупинилась на Warcraft і створила StarCraft. Томашкевич вважає таку стратегію розумною: гравці потребують чогось нового, а не нескінченних варіацій на одну тему. Він окреслив бажану схему роботи: спочатку одна гра у всесвіті Dawnwalker, потім – проєкт у зовсім іншому сеттингу, а після нього – повернення до оригінальної франшизи.

Окремо Томашкевич торкнувся теми творчого вигорання. Він визнав, що його дратує робота над проєктами, які є "тим самим, але іншим". Саме тому в Rebel Wolves роблять ставку не лише на якість продукту, а й на атмосферу всередині команди. Керівник студії наголошує: люди в команді – на першому місці, і важливо, щоб вони почувались добре як у компанії загалом, так і в роботі над конкретною грою.

Варто зауважити, що Томашкевич знає, про що говорить, коли йдеться про зміну проєктів. Він провів 17 років у CD Projekt Red, де брав участь у розробці всієї трилогії "Відьмак" – від 2004 до 2018 року. Після цього він став директором з дизайну Cyberpunk 2077 і пропрацював над цією грою три з половиною роки, перш ніж покинути студію та заснувати Rebel Wolves.

Що ж до найближчих планів – Rebel Wolves з самого початку позиціонує The Blood of Dawnwalker як першу частину саги. Творчий директор Матеуш Томашкевич ще на Gamescom минулого року зазначав, що у світі гри навмисно залишено багато нерозкритого, а натяки на майбутнє розкидані у вигляді дрібних підказок. Команда вже має загальне уявлення про те, куди вестиме історія головного героя на ім'я Коен.

