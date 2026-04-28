Ubisoft почали реалізовувати свій довгостроковий план з випуску ремейків, а першою ластівкою в ньому стала Assassin's Creed Black Flag Resynced, інформує 24 Канал.

Оригінальний Assassin's Creed отримає ремейк?

Поки шанувальники "піратської" частини франшизи очікують на її реліз, дату якого повідомили зовсім нещодавно, у мережі з'явилося цікаве припущення.

Портал Insider Gaming проаналізував яка наступна гра студії може отримати осучаснену версію. За інформацією очільника видання, робота ведеться над однією з "раніших" частин.

Цю інформацію прокоментував стример та блогер xj0nathan, який заявив у X, що ще у 2023 році його контакт у лавах Ubisoft повідомляв нібито розробники готують ремейк оригінальної гри – Assassin's Creed 1.

Культова частина, яка дала старт багаторічній історії і справді могла б бути фавориткою за кількістю запитів на "оновлення" від геймерів, тож такий крок виглядає цілком реалістично.

Разом з тим, Ubisoft не збавляють оберти й щодо нових частин франшизи.

Чого чекати фанатам серії?

Окрім Black Flag Resynced, на геймерів очікує перша повноцінна гра серії на мобільних пристроях. Відомо, що проєкт перенесе гравців у стародавній Китай 215 року до нашої ери, однак наразі не має дати виходу.

Також відомо про роботу над грою, яка розгорнеться у Європі 16 століття та розповість про часи полювання на відьом.

На додачу відомо про плани Ubisoft створити окрему мультиплеєрну гру у всесвіті Асасинів.

Отож, майбутні проєкти франшизи виглядають наступним чином: