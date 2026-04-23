Французька компанія Ubisoft нарешті підтвердила те, про що давно говорили інсайдери: Assassin's Creed IV: Black Flag повертається у вигляді великого ремейка під назвою Assassin's Creed Black Flag Resynced, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Новий хіт у Steam: Vampire Crawlers зібрала 98% позитивних відгуків за день

Що зміниться у ремейку Black Flag?

Оновлену версію культового піратського екшену 2013 року створює студія Ubisoft Quebec за підтримки Ubisoft Singapore. Гру розробляють фактично з нуля на новій версії фірмового рушія Anvil.

Розробники обіцяють суттєво покращену графіку, сучасне освітлення з трасуванням променів, оновлений рендеринг, а також значно реалістичнішу симуляцію води – один із ключових елементів гри про морські пригоди.

Разом з анонсом Ubisoft показала дебютний трейлер ремейка, а також окремий 8-хвилинний оглядовий ролик із демонстрацією змін. Обидва відео стали частиною великої 28-хвилинної презентації.

Трейлер Assassin's Creed Black Flag Resynced – дивіться відео:

Серйозно переробили й сам геймплей. Бойова система стане динамічнішою: більше уваги приділили парируванню атак і ефектному добиванню. Стелс також осучаснили – тепер персонаж зможе вільно присідати, що розширить можливості для прихованого проходження. Паркур отримав плавніші анімації, а морські битви та підводний геймплей були суттєво доопрацьовані.

Крім технічних покращень, ремейк отримає і новий контент. На кораблі з'являться троє офіцерів, які доповнять систему управління судном. Також Ubisoft розширила сюжетні лінії Чорної Бороди та Стіда Боннета, додала нові місії, ще 10 матроських пісень, домашніх улюбленців і фоторежим.

До ролі Едварда Кенуея повернувся британський актор Метт Раян (Matt Ryan). Під час презентації він заявив, що золото, слава та пригоди знову чекають на гравців і настав час знову підняти чорний прапор.

Коли вийде Assassin’s Creed Black Flag Resynced?

Реліз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланований на 9 липня. Гра вийде на PC у Steam, Epic Games Store та Ubisoft Connect, а також на PlayStation 5 і Xbox Series X|S. Базова вартість стартує від 60 доларів.