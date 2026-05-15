Портал IGN опублікував ексклюзивний геймплейний ролик ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag, який отримав назву Black Flag Resynced. Відео триває трохи більше хвилини, однак цього вистачило, щоб викликати бурхливу реакцію серед фанатів серії.

Чим здивував підводний світ ремейка?

У ролику головний герой Едвард Кенуей досліджує морські глибини Карибського моря. Під час занурення персонаж спостерігає за медузами, використовує затонулу щоглу для прискорення пересування, оглядає уламки корабля та зрештою стикається з нападом акули.

Ще під час анонсу Ubisoft заявляла, що підводні секції стануть однією з помітно оновлених частин ремейка. Розробники обіцяли масштабніші дослідження, покращену атмосферу та небезпечніше середовище порівняно з оригінальною грою 2013 року.

Судячи з реакції аудиторії, саме атмосфера стала головною причиною захоплення. Гравці окремо відзначили освітлення, деталізацію морської флори й фауни, а також плавність анімацій. Один із користувачів YouTube під ніком lethanosjames2976 написав:

Це виглядає приголомшливо.

Ремейк створюється фактично з нуля на новій версії рушія Anvil. Ubisoft обіцяє підтримку рейтрейсингу, оновлену симуляцію води, динамічні морські битви, покращені стелс-механіки та паркур. Також у грі буде текстова локалізація російською мовою.

Оригінальна Assassin’s Creed IV Black Flag вважається однією з найуспішніших частин серії завдяки поєднанню піратської тематики, морських подорожей і відкритого світу. Саме морські механіки стали причиною, через яку багато фанатів досі називають Black Flag однією з найкращих ігор Ubisoft.

Реліз Assassin’s Creed Black Flag Resynced запланований на 9 липня для PC, PlayStation 5 та Xbox Series X і S. Вартість гри стартує від 60 доларів США. Ubisoft також уже оприлюднила системні вимоги проєкту.

Де можна буде купити гру?

Чому Black Flag стала культовою частиною серії?

Оригінальна Assassin’s Creed IV Black Flag вийшла у 2013 році й дуже швидко перетворилася на одну з найулюбленіших ігор фанатів Assassin’s Creed. На відміну від попередніх частин, які робили ставку на міські інтриги та класичний стелс, Black Flag майже повністю змінила акценти й запропонувала гравцям масштабну піратську пригоду у відкритому світі Карибського моря.

Головним героєм став валлійський пірат Едвард Кенуей – авантюрист, який опинився втягнутим у конфлікт асасинів і тамплієрів під час "золотої епохи піратства". Однією з ключових особливостей гри стали морські подорожі на кораблі Jackdaw, битви між фрегатами, шторми, абордажі та полювання на легендарні судна. Саме морський геймплей критики, зокрема Game Spot, та гравці називали головною причиною популярності Black Flag.

Гру також хвалили за атмосферу піратського життя – з морськими піснями, тропічними островами, пошуком скарбів і свободою дослідження світу. Навіть через роки багато фанатів називають Black Flag "найкращою грою про піратів", а не просто однією з частин Assassin’s Creed. Подібна думка регулярно з'являється й у спільноті Reddit, де користувачі пишуть, що гра чудово працює навіть без прив'язки до серії асасинів.

Комерційно проєкт теж став величезним успіхом. За даними Ubisoft, Black Flag продалася тиражем понад 15 мільйонів копій і залишається найуспішнішою грою франшизи.

Як створюють ремейк Black Flag Resynced?

Ремейк Assassin’s Creed Black Flag Resynced створюється студією Ubisoft Singapore – саме вона свого часу відповідала за морські механіки оригінальної Black Flag, а пізніше працювала над Skull and Bones. За словами розробників, гру не просто оновили, а фактично перебудували з нуля на новітній версії рушія Ubisoft Anvil, розповідає Tech Radar.

Автори ремейка заявляють, що "кожен маленький момент гри довелося створювати заново". Особливу увагу приділили анімаціям персонажів, бойовій системі та морю, яке тепер реагує на погоду значно реалістичніше. Також у грі з'являться сучасні графічні технології – рейтрейсинг, фізично коректне освітлення та значно деталізовані моделі персонажів і кораблів.

Ubisoft окремо наголошує, що Resynced не стане "переосмисленням" гри. Розробники прагнуть зберегти дух оригіналу, але водночас осучаснити механіки під сучасні стандарти. Наприклад, у ремейку переробили стелс – тепер герой може вільно присідати, а деякі місії більше не завершуються миттєвим провалом через одну помилку. Паркур також оновили, використавши напрацювання з новіших частин серії на кшталт Assassin’s Creed Shadows, як пише Games Radar.

Крім цього, Ubisoft підтвердила нові сюжетні місії, додаткові історії про Чорну Бороду та інших піратів, а також розширені морські битви з офіцерами екіпажу та новими можливостями корабля.