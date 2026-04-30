Шанувальники серії Assassin's Creed отримали змогу поглянути на карту Black Flag Resynced ще до релізу гри, повідомляє 24 Канал.
Перший погляд на мапу Assassin's Creed Black Flag Resynced?
Майбутній проєкт представить геймерам оновлену версію однієї з найулюбленіших ними частин відомої серії.
Це підтверджує рейтинг оригінального проєкту на порталі metacritic, де критики та гравці оцінили гру в 88/100 та 8.4/10 відповідно (версія для PS3).
Поринути в нові піратські пригоди на консолях теперішнього покоління та ПК усі охочі геймери зможуть вже 9 липня 2026 року.
До цього моменту можна поглянути на черговий "злив" даних з ремейку, який цього разу розкрив повну мапу проєкту і її приємний сюрприз.
Як повідомляє користувач X @TheRealZephryss, оновлена Black Flag включатиме області, які були доповненням до оригінальної гри.
Зокрема, йдеться про: Чорний острів, Острів таємниць та Острів жертвопринесення.
Усі вони були частиною доповнення під назвою "Illustrious Pirates", а тепер стануть частиною цілісного проєкту.
Це дає шанувальникам надію на те, що й інший контент доповнень оригіналу опиниться в оновленій версії Black Flag.
Що точно оновили у Black Flag Resynced?
Як повідомляє Gamerant, Assassin's Creed Black Flag Resynced отримала велику кількість покращень та апгрейдів в порівнянні з оригіналом.
Зокрема:
гра була створена з нуля на одній з найновіших версій рушія Anvil, що дозволило додати в проєкт динамічну погоду та глобальне освітлення з трасуванням променів;
зазнали значних змін також бойова система та стелс;
відкритий світ став повністю безшовним (без екранів завантаження);
усі персонажі отримали нові моделі та текстури;
до історії Едварда було додано кілька нових місій.
Отож після релізу гри, геймерам точно буде чим зайнятися у проєкті Ubisoft на довгі години. Тимпаче, що середня тривалість повного проходження оригіналу, за даними howlongtobeat, складає приблизно 62 години.