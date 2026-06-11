Кого чекати у Marvel Rivals?

Популярність шутера Marvel Rivals значною мірою тримається на регулярному оновленні списку ігрових персонажів: розробники стабільно додають по два нових герої кожного сезону. Поки спільнота обговорює майбутню появу Циклопа, нові витоки дозволяють зазирнути далеко в майбутнє – аж до 11-го сезону включно. Завдяки інформації від датамайнерів, які раніше успішно передбачили появу Дедпула, став відомий список із семи наступних персонажів. Про це пише видання Insider Gaming.

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У дев'ятому сезоні гравці, імовірно, побачать Каптура (The Hood) та Ювілі (Jubilee). Очікують, що Каптур візьме на себе роль "Авангарду", тоді як Ювілі стане "Стратегом". Цікаво, що натяки на них уже знайшли у фінальній картці галереї поточного сезону.

Поява Ювілі вже викликала палкі дискусії серед фанатів, хоча вона й не є дуже популярною через відсутність у фільмах Marvel. Витоки вказують на те, що розробники обрали її вампірську версію з коміксів, а не класичний образ підлітка-мутанта. Попри те, що така інтерпретація додає грі унікальності, частина аудиторії висловлює невдоволення через відхід від традиційного вигляду героїні.

Хоча ще одного героя для 11-го сезону поки залишається таємницею, серед потенційних кандидатів називають Блакитного Марвела (Blue Marvel) та Кресент (Crescent), чиї дані також знайшли у файлах гри.

Нові вороги

Наступний, десятий сезон, має зосередитися не лише на розширенні команди Людей Ікс, а й на додаванні грізних супротивників.

Головними новинками стануть Нічний Змій (Nightcrawler) та Горр – Убивця богів . Додавання Горра є особливо значущим, оскільки ігрова спільнота тривалий час скаржилася на брак яскравих антагоністів у грі. Його поява може кардинально змінити динаміку битв, враховуючи його статус одного з найнебезпечніших ворогів у всесвіті Marvel.

та . Додавання Горра є особливо значущим, оскільки ігрова спільнота тривалий час скаржилася на брак яскравих антагоністів у грі. Його поява може кардинально змінити динаміку битв, враховуючи його статус одного з найнебезпечніших ворогів у всесвіті Marvel. Очікують також, що до ростеру нарешті приєднається й Доктор Дум – ключовий антагоніст поточної сюжетної лінії гри. Вихід Доктора Дума, імовірно, буде приурочений до прем'єри майбутнього фільму кіновсесвіту Marvel "Месники: Судний день". Це дозволить розробникам залучити нову хвилю гравців на фоні кінематографічного ажіотажу навколо персонажа.

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Хто ще може прийти у Marvel Rivals

Окрім зазначених семи персонажів, у черзі на реліз залишаються такі вагомі постаті, як Капітан Марвел, Професор Ікс і Танос. Попри те, що терміни їхньої появи поки не визначені, сам факт наявності їхніх даних у коді гри підтверджує амбітні плани розробників щодо розвитку проєкту на роки вперед.