Чому топ-організації тікають з арени?

Останні новини сколихнули спільноту: відома організація Envy стала вже третім великим клубом, який офіційно заявив про вихід з кіберспортивної дисципліни Marvel Rivals. Це рішення було прийнято лише через кілька тижнів після аналогічного демаршу з боку іншого гіганта – Sentinels. Тенденція виглядає загрозливою, адже йдеться не про команди-одноденки, а про стовпи індустрії, які зазвичай ретельно планують свої інвестиції, пише 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

Основною причиною, яку озвучують представники клубів, є відсутність сталої фінансової моделі. Наприклад, менеджмент Sentinels, коментуючи своє рішення на початку листопада 2025 року, прямо вказав на відсутність "командних стимулів". Попри те, що NetEase, розробник гри, виділив солідний призовий фонд у розмірі 3 мільйонів доларів для першого сезону, цього виявилося недостатньо для покриття операційних витрат організацій.

У світі сучасного кіберспорту команди звикли до партнерських програм, де розробники діляться доходами від продажу внутрішньоігрових предметів (скінів, стікерів) або надають прямі субсидії для підтримки стабільності екосистеми. У Marvel Rivals такої системи наразі не існує.

Як зазначила одна з колишніх гравчинь Sentinels, сцена перетворилася на "фінансову чорну діру", де витрати на утримання складу та персоналу значно перевищують потенційні прибутки, навіть за умови перемог на турнірах.

Команда Envy, хоча й опублікувала офіційну заяву в своєму твітері, не назвала причин такого рішення.

Сьогодні ми оголошуємо, що призупиняємо наші змагальні операції в Marvel Rivals. Ми неймовірно пишаємося зусиллями та пристрастю, які наш склад привніс у гру, і вдячні за те, що нам вдалося створити разом за час нашої роботи на сцені,

– написала команда.

Обидві організації залишили двері прочиненими, заявивши, що готові повернутися, якщо умови співпраці зміняться, але м'яч зараз на боці розробників.

Які загрози стоять перед NetEase?

Вихід Envy та Sentinels – це серйозний сигнал для NetEase. Якщо розробники терміново не переглянуть свою стратегію та не запропонують організаціям зрозумілу модель монетизації, гра ризикує залишитися без професійної сцени, перетворившись на суто аматорську розвагу.

Великі організації, які як Sentinels та Envy, приваблюють нових глядачів та гравців самим своїм іменем. Коли йдуть вони – йдуть і глядачі. Малі й маловідомі команди не можуть конкурувати з ними за увагу, а тому це означає падіння прибутків.

Якщо NetEase нічого не змінить, усе може посипатись навіть попри те, що саму гру досі вважають хорошою.

Кіберспорт Marvel Rivals

Кіберспортивна сцена Marvel Rivals значно зросла за рік з моменту запуску. Перші турніри стартували вже за кілька місяців після запуску гри, оскільки перші користувачі надзвичайно тепло прийняли проєкт.

Хоча NetEase не прокоментувала відхід гравців з кіберспортивної сцени, нещодавня публікація на офіційному акаунті Marvel Rivals Esports у Twitter свідчила, що 2025 рік був "лише початком", і що "у 2026 році ця іскра стане чимось іще більшим".

Нагадаємо, на сцену Marvel Rivals нещодавно вийшли Natus Vincere. Український кіберспортивний клуб оголосив про розширення своєї присутності на змагальній сцені й представив власний склад для гри. Туди увійшли семеро гравців, які раніше здобули популярність під тегами TEAM1 та Rad EU.