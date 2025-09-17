Чим примітний новий склад?

NAVI зробила рішучий крок у нову для себе дисципліну – командний шутер Marvel Rivals, підписавши повний європейський склад. До нової команди увійшли семеро гравців, які раніше здобули популярність під тегами TEAM1 та Rad EU. Цей крок є стратегічним розширенням для клубу, який прагне закріпити свої позиції в нових перспективних іграх, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення.

Рішення підписати саме цей колектив не було випадковим. Команда вже встигла гучно заявити про себе на міжнародній арені. На початку серпня, виступаючи як Rad EU, гравці вибороли перемогу на першому великому LAN-турнірі з Marvel Rivals, що відбувся в Гуанчжоу. Призовий фонд того чемпіонату становив значні 500 000 доларів, що підкреслює високий рівень конкуренції та престижність змагання. Один із членів нової команди NAVI, Марк "Lv1Crook" Левелекі, був визнаний найціннішим гравцем (MVP) турніру, демонструючи видатні індивідуальні навички у складі.

Операційний директор NAVI Олексій Кучеров зазначив, що організація рада увійти в нову дисципліну з таким сильним і вже перевіреним складом. За його словами, нещодавня перемога команди на великому LAN-фіналі продемонструвала їхній потенціал і здатність перемагати на найвищому рівні, що й стало ключовим фактором для підписання.

До складу NAVI з Marvel Rivals увійшли:

Ніколай "Naga" Дерелі.

Максвел "fate" Карі.

Расмус "Raajaro" Росвал.

Марк "Lv1Crook" Левелекі.

Олівер "TrqstMe" Полер.

Мажд "Crysis" Гергес.

Юриця "Jur3ky" Рісек.

Найближчим випробуванням для колективу під прапором NAVI стане осінній спліт Marvel Rivals Ignite 2025 для регіону EMEA (Європа, Близький Схід та Африка), який стартує 18 вересня. На кону стоятимуть не лише 250 000 доларів призових, а й три путівки на фінальний турнір року – Marvel Rivals Ignite 2025: Grand Finals. Цей турнір стане першою серйозною перевіркою для команди в новому статусі та покаже, чи зможуть вони повторити свій успіх уже під егідою однієї з найвідоміших кіберспортивних організацій світу.

У NAVI проходить масштабна реорганізація

Тим часом Natus Vincere продовжує виходити з дисциплін, у яких успіхи були слабкими. Раніше організація оголосила про розпуск складу з Tekken, тимчасово покинувши цю дисципліну. До того розформували команду з PUBG Mobile через незадовільні результати. Місяцем раніше попрощалися з основним складом з Dota 2, замінивши його гравцями з NAVI Junior. Нарешті, в останньому на сьогодні випадку NAVI попрощалися з гравцями Warzone.

