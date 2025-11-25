Як собака став ефективним гравцем підтримки?

Ідея залучити собаку до відеоігор виникла у стримерки, яка хотіла, щоб улюбленець на прізвисько Пі зацікавився її хобі. Для цього вона розробила спеціальну систему, яка дозволила тварині брати повноцінну участь у матчах командного шутера Marvel Rivals. Граючи за персонажа на ім'я "Джефф сухопутна акула", авторка відео відповідала за переміщення та використання більшості здібностей, тоді як її собака виконував лише одну, але дуже важливу функцію – лікування, пише 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Щоб реалізувати цей задум, була налаштована спеціальна велика кнопка, натискаючи на яку, Пі запускав цілющі бульбашки. За кожне успішне натискання за командою господарки собака отримував смаколик.

Перед тим як вирушити у справжній матч, обоє провели тренування, щоб налагодити взаємодію. Під час гри вони дотримувалися стратегії підтримки, допомагаючи своїм тіммейтам у напружених сутичках.​

Щоправда, в один момент Пі, здається, занадто захопився процесом і почав безперервно натискати на кнопку, навіть коли поруч не було союзників, які потребували б лікування. Імовірно, він зрозумів, що кожне натискання приносить їй ласощі. Попри цей кумедний випадок, їхня команда здобула впевнену перемогу, і значну роль у цьому відіграв саме собака.

Авторка показала процес гри з собакою: дивіться відео

this is who is healing you in ranked btw: pic.twitter.com/9BAttzOPev — poopernoodle (@poopernoodle) November 22, 2025

Згідно з післяматчевою статистикою, Пі здійснив 892 зцілення з точністю 80%, зазначає видання TheGamer. Окрім цього, на його рахунку було 5 убивств та 360 одиниць завданої шкоди – вражаючі показники для собаки, з огляду на відсутність інших подібних прецедентів для порівняння.

Відео, на якому зафіксовано спільну гру стрімерки та її улюбленця, швидко стало вірусним у соціальних мережах, зібравши понад мільйон переглядів та тисячі лайків і репостів.

Це далеко не перший випадок незвичного проходження ігор. Наприклад: