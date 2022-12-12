MissMikkaa широко відома своєю любов'ю до ігор FromSoftware та хардкорних челенджів, але цього разу дівчина перевершила сама себе, повідомляє 24 канал.

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Раніше стрімерка уже не один раз тішила глядачів чудернацькими досягненнями в Elden Ring, однак те, чим вона займається зараз навіть звучить абсолютно нереально.

Міка вирішила синхронно пройти найкращу гру 2022 року одразу на двох девайсах – ПК та PlayStation 5. Однак, це ще далеко не все, адже у версію на консолі вона грає на звичному геймпаді, а версія з комп'ютера підключена до танцювальної платформи.

Себто дівчина одночасно грає у ДВІ версії неймовірно важкої гри та ще й робить це і руками й ногами окремо.

Також однією з умов задуманого є те, що кожен бос має бути "битий" протягом однієї й тієї ж спроби. Тобто дівчина не може перемогти боса на консолі, а потім просто бігати локацією, поки не зробить те саме на ПК – усе має відбуватися синхронно.

Це, ймовірно, найбільш дивовижний відеоігровий челендж, який нам коли-небудь доводилося бачити.