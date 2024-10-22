Неймовірне досягнення

Марафон виявився неймовірно складним — під час усього сюжетного забігу блогер Ainrun помирав близько 1900 разів. Найбільше проблем завдав фінальний бос Радан, що відповідає за майже половину з цих смертей, і на здолання якого пішло цілих 20 годин, йдеться в матеріалі TheGamer.

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Головним моментом цієї історії, на яку варто звернути увагу, є те, що Ainrun навмисно грав із мінімальними показниками здоров'я, витривалості та фокусу. Протягом гри вони були знижені всього до одиниці, а це означало, що будь-який удар стане смертельним для персонажа. До того ж він був без жодної броні та іншого захисту.

Стример каже, що низька витривалість "була найгіршою частиною", оскільки він не міг виконувати серії ударів, бо кожна дія виснажує персонажа. Йому доводилося чекати секунду, поки витривалість відновиться, щоб зробити наступний крок. Також Ainrun зазначив, що через обмежений фокус він не міг використовувати Попіл війни чи інші трюки, які могли б полегшити бій.

Ainrun стверджує, що він став першим у світі, кому вдалося завершити Shadow of the Erdtree за таких умов. Раніше схожі виклики долали лише в базовій версії гри, а доповнення, як відомо, значно складніше. Завершивши цю неймовірну подорож, стрімер буквально впав зі стільця з вигуком: "О, Боже", не приховуючи свого полегшення та радості.

Інші досягнення

Гравці Elden Ring не вперше дивують спільноту своїми досягненнями: