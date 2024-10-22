Невероятное достижение

Марафон оказался невероятно сложным — во время всего сюжетного забега блогер Ainrun умирал около 1900 раз. Больше всего проблем доставил финальный босс Радан, отвечающий за почти половину из этих смертей, и на одоление которого ушло целых 20 часов, говорится в материале TheGamer.

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Главным моментом этой истории, на которую стоит обратить внимание, является то, что Ainrun намеренно играл с минимальными показателями здоровья, выносливости и фокуса. В течение игры они были снижены всего до единицы, а это означало, что любой удар станет смертельным для персонажа. К тому же он был без всякой брони и другой защиты.

Стример говорит, что низкая выносливость "была худшей частью", поскольку он не мог выполнять серии ударов, потому что каждое действие истощает персонажа. Ему приходилось ждать секунду, пока выносливость восстановится, чтобы сделать следующий шаг. Также Ainrun отметил, что из-за ограниченного фокуса он не мог использовать Пепел войны или другие трюки, которые могли бы облегчить бой.

Ainrun утверждает, что он стал первым в мире, кому удалось завершить Shadow of the Erdtree при таких условиях. Ранее подобные вызовы преодолевали только в базовой версии игры, а дополнения, как известно, значительно сложнее. Завершив это невероятное путешествие, стример буквально упал со стула с восклицанием: "О, Боже", не скрывая своего облегчения и радости.

Другие достижения

Игроки Elden Ring не впервые удивляют сообщество своими достижениями: