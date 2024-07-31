Семейные истории в Elden Ring

Согласно новой теории, Реллана и Мессмер могли быть женаты все это время, а мы и не замечали. Никаких официальных подтверждений пока нет.

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Пользователь соцсети X опубликовал быстрый взгляд на два клинка Релланы, сделав вывод, что один из них ранее принадлежал Мессмеру, едва ли не самому сильному боссу игры. Меч, размещенный справа на картинке, выполнен с красной рукояткой, красноватыми вкраплениями в металле и двумя змеями, расположенными на гарде (крестовина между рукоятью и лезвием, которое защищает руку от скольжения).

Конечно же, первый, кто приходит на ум – это Мессмер, который появляется в сопровождении двух огромных змей, будто вырастающих из его тела, и одет в накидку того же оттенка, что и на рукоятке меча.

Если вспомнить квестовую линию Ранни в базовой игре Elden Ring, игрок может фактически жениться на ней, и в этот момент он получает от Ранни меч, символически скрепляющий их связь. При этом упоминается, что это традиция всех карианских браков. Таким образом это может свидетельствовать, что Мессмер подарил свой меч Реллане после их свадьбы, как часть брачной церемонии.

Пока неизвестно, правда ли все это. Нам остается лишь надеяться, что теория дойдет до ушей или глаз разработчиков и они сделают заву по этому поводу.

Новый патч добавил предмет для Релланы

Кстати, вчера вышел патч 1.13 для Elden Ring с некоторыми новыми функциями, в частности изменениями к PvP, Spirit Ash Summon и даже с исправлением печально известных Impenetrable Thorns, которые игроки критиковали за слишком большую сложность. Из очень незначительных изменений, которые даже непонятно, для чего были добавлены, появилось кресло в локации Релланы. Какая его роль, непонятно – оно просто стоит на арене. При этом разработчики не упомянули об этом в списке изменений.



Новое кресло в локации Релланы / Фото ChiefLeef22 на Reddit