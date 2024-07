MissMikkaa уже ранее была известна тем, что победила на этом же коврике другого босса, Malenia. После этого она взялась за Forspoken, The Witcher 3: Wild Hunt и Dark Souls. После выхода огромного дополнения Shadow of the Erdtree, она вернулась к Elden Ring, чтобы победить устрашающего Радана.

Elden Ring и коврике

Радан ждет игроков в конце Shadow of the Erdtree. Он является самым сильным и опасным боссом, хотя мы уже неоднократно видели, как его побеждают даже с одного удара.

Самое интересное, что MissMikkaa одолела своего виртуального врага дважды, используя два разных метода ввода команд. Использование коврика для танцев, который имеет сенсоры для фиксирования движений, может звучать смешным, пока вы не увидите собственными глазами, насколько это может быть трудным – концентрироваться на двух разных контроллерах. Поверхность коврика имеет большие кнопки, каждая из которых отвечает за определенное движение. Джойстик в руках отвечал за атаки, а коврик – за передвижение и уклонение от атак врага.

Момент победы над Раданом: видео

Многим людям довольно сложно одолеть Радана даже с помощью самого контроллера, когда все внимание сконцентрировано на одном предмете. Босс стал объектом гнева игроков с тех пор, как они впервые столкнулись с ним в первые дни выхода дополнения. Дело в том, что дополнение оказалось сложнее, чем оригинальная игра. Сообщество разделилось на две части: одно искало способов усилить своего персонажа, а другая – жаловалась на чрезмерную сложность в интернете.

Тот факт, что такой сильный босс был преодолен такими необычным способом придает этой истории особое значение.