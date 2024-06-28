Что делать, если сложность слишком большая

Прежде всего, начните собирать фрагменты Scadutree. Это новый предмет, который был добавлен в Shadow of the Erdtree и которого не было в оригинальной игре. Иногда они лежат у всех на виду, например, у статуй или на земле, а иногда могут выпадать из врагов, которых вы убиваете, поэтому не игнорируйте возможные схватки.

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Всего в игре можно найти 50 фрагментов Scadutree, которые являются дополнительным расходным материалом, который можно использовать для одновременного усиления как наступательных, так и оборонительных возможностей. Они дают постоянный прирост к нанесенному урону и защите. Потреблять их можно в местах Благодати (Blessing).

Несколько месяцев назад Хидетака Миядзаки рассказал, что новый регион дополнения будет иметь собственную систему выравнивания. Тогда ни он, ни студия не раскрыли больше информации об этой системе, но сейчас, после выхода дополнения, понятно, что именно обломки Scadutree являются ключом к новой системе уровней, а также к выживанию в страшных схватках, которые предлагает DLC.

Проблема в том, что немалое количество игроков либо пропустили фрагменты, либо не очень активно использовали их, что помешало правильной прокачке персонажа. Это привело к тому, что в какой-то момент американский аккаунт Bandai Namco в соцсети X опубликовал твит, в котором призвал игроков искать фрагменты Scadutree и повышать уровень Благословения, чтобы пройти DLC.

Хотя они не полностью заменяют существующую статистику Elden Ring, но поиск фрагментов Scadutree существенно улучшает игру и делает игру в Shadow of the Erdtree более доступной, сохраняя при этом склонность студии к безумно сложным схваткам.

Усиление Благословения от Scadutree не только увеличивает количество урона, который вы наносите, но и блокирует определенный процент урона, который вы получаете. Игроки очень нуждались именно в уменьшении урона, учитывая, что и простые враги, и боссы уничтожали их за одну-две атаки.