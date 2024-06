Неизвестно, или это рекордное время боя с боссом по имени Радан, но он точно один из самых маленьких, которые мы видели на сегодня в игре, которая вышла всего неделю назад.

Смотрите также Игроки нашли причину, чтобы обвалить рейтинги Shadow of the Erdtree: что им не понравилось

Как это было

В своем твите Calebhart42 рассказывает о билде, который он выбрал для своего персонажа, в том числе о новом оружии под названием Bloodfiend's Arm, улучшив его до уровня +25. Это оружие класса Colossal, которое стало основным средством потрясающих (в прямом смысле) атак.

Автор ролика также добавил улучшение Ash of War: Cragblade в свое оружие, но использует его без гравитационной магии. Похоже, что если вы используете умение Cragblade, когда ваш FP исчерпан, то вместо этого вы получите массивную атаку, похожую на топот, которая, как вы можете видеть на видео выше, заставляет Радана терять равновесие и падать на колени.

Еще одна важная часть билда – Flame Grant me Strength. Это усиливает физические атаки, так же как и заклинание Golden Vow, что усиливает как атаку, так и защиту. The Blade of Mercy является важным талисманом, поскольку увеличивает атаку после каждого критического удара, так же как и талисман Two-Handed Sword Talisman, который усиливает атаки с двуручного оружия, которым является Bloodfiend's Arm.

Наконец, талисман Lord of Blood's Exultation увеличивает силу атаки, когда рядом происходит кровопотеря, а талисман Axe увеличивает заряженную силу атаки на 10%. Для этого вам понадобится минимум 70 Arcane и приличное количество Силы.

Не всем так везет

Далеко не каждому удается победить так легко и быстро. Блогер Kai Cenat буквально кричал он радости и упал на пол после того, как пытался убить Радана в течение 58 часов.

Бой Kai Cenat против Радана: видео

В целом на дополнение Shadow of the Erdtree он потратил 99 часов и умирал более 1000 раз.