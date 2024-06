Невідомо, чи це рекордний час бою із босом на ім'я Радан, але він точно один із найменших, які ми бачили на сьогодні в грі, яка вийшла лише тиждень тому.

Як це було

У своєму твіті Calebhart42 розповідає про білд, який він обрав для свого персонажа, в тому числі про нову зброю під назвою Bloodfiend's Arm, покращивши її до рівня +25. Це зброя класу Colossal, яка стала основним засобом приголомшливих (у прямому сенсі) атак.

Автор ролика також додав покращення Ash of War: Cragblade у свою зброю, але використовує його без гравітаційної магії. Схоже, що якщо ви використовуєте вміння Cragblade, коли ваш FP вичерпаний, то замість цього ви отримаєте масивну атаку, схожу на тупіт, яка, як ви можете бачити на відео вище, змушує Радана втрачати рівновагу й палати на коліна.

Ще одна важлива частина білду – Flame Grant me Strength. Це підсилює фізичні атаки, так само як і заклинання Golden Vow, що підсилює як атаку, так і захист. The Blade of Mercy є важливим талісманом, оскільки збільшує атаку після кожного критичного удару, так само як і талісман Two-Handed Sword Talisman, який підсилює атаки з дворучної зброї, якою є Bloodfiend's Arm.

Нарешті, талісман Lord of Blood's Exultation збільшує силу атаки, коли поруч відбувається крововтрата, а талісман Axe збільшує заряджену силу атаки на 10%. Для цього вам знадобиться щонайменше 70 Arcane і пристойна кількість Сили.

Не всім так щастить

Далеко не кожному вдається перемогти так легко й швидко. Блогер Kai Cenat буквально кричав він радості й упав на підлогу після того, як намагався вбити Радана протягом 58 годин.

Бій Kai Cenat проти Радана: відео

Загалом на доповнення Shadow of the Erdtree він витратив 99 годин і помирав понад 1000 разів.