Чому впали оцінки

Користувачі, як виявилося, були не надто захоплені розширенням, принаймні, судячи з поточних відгуків. Хоча загальний рейтинг гри досі лишається на рівні "дуже схвальні", оцінка Shadow of the Erdtree зараз перебуває на рівні "змішані".

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З понад 34 000 користувачів, які вирішили залишити відгук, лише 65% позитивно оцінили Shadow of the Erdtree. Це разючий контраст з 92% позитивних оцінок у базової гри.

І хто б міг подумати, що найбільшою причиною для цього стане надмірна складність. Гра загалом відома своєю безкомпромісністю й змусить вас помирати не одну сотню разів, перш ніж ви дійдете до фінального боса – це типова характеристика всіх Soulslike-ігор, до яких і належить Elden Ring. Але навіть для цього жанру, як виявилось, доповнення є занадто складним.

Цю проблему зараз широко обговорюють у мережі. Висловлюються не лише прості гравці, а й знаменитості. Хтось приєднується до обурення, а хтось стає на бік розробників. Хай там як, але навіть сам Хідетака Міядзакі, глава компанії-розробниці FromSoftware, визнав, що доповнення є складнішим, ніж основна гра.

Дивіться трейлер Shadow of the Erdtree: відео

Інші претензії

Значно менш поширеною скаргою є проблеми з продуктивністю. Рецензент Франческо Де Мео каже, що це той параметр, у якому гра "розчаровує". Принаймні, що стосується ПК-версії.

Під час бенчмарку, проведеного у відкритому світі Scadu Altus, досить жвавій місцевості з великою кількістю ворогів і рослинності, гра працювала в середньому зі швидкістю 58 кадрів в секунду при роздільній здатності 4K, максимальних налаштуваннях і без трасування променів. Його комп'ютер з RTX 4080, процесором класу i7 і 32 гігабайтами оперативної пам'яті справлявся з завданням, однак досвід не був гладким, про що свідчить періодичне зафіксоване зниження частоти кадрів і те, що він назвав "заїканням", коли гра повністю зависала з невідомої причини. За його словами, у базовій грі такого ніколи не траплялося, хоча його комп'ютер був тоді слабшим – RTX 3070 і 16 гігабайтів ОЗУ.