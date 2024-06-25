Деталі відкриття

Ютубер BonfireVN, який одним із перших запустив доповнення, щоб показати його своїм глядачам, виявив, що насправді під пишною тканиною та бутафорською головою лева ховаються два гігантські персонажі, цілком схожі на людей. За цим, як виявляється, стоїть ціла історія.

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Людина попереду носить кошлатий головний убір, її руки стиснуті по обидва боки морди лева, щоб керувати його ричанням і маневрами, які він виконує, хитаючи головою.

Тим часом друга людина повзе навкарачки позаду, виконуючи роль хвоста.

Зазирнувши під костюм, можна побачити, що людину, яка повзе ззаду, кидає в усі боки інерцією, коли бос здійснює різкі рухи, але він щоразу повертається назад до свого положення, наче причеплений потужним магнітом.

Як виглядає Dancing Lion під своїм костюмом: відео

Розробники ігор використовують всілякі трюки, щоб змусити речі працювати, але цей випадок насправді має сенс на концептуальному рівні. Це пов'язано з китайською традицією танцю лева, коли двоє людей одягають костюми та імітують рухи великої кішки. Одна людина контролює голову, а інша відповідає за тіло, хоча, звісно ж, із меншим розмахом, ніж страхітливий бос Elden Ring.



Dancing Lion без тканинного накриття / Фото FromSoftware/Bandai Namco/BonfireVN

Що цікаво, розробники ніяк не дають гравцям зрозуміти, що під костюмом лева ховаються гігантські люди. Помітити це під час битви не можливо, адже монстр рухається дуже швидко, оточений димом та уламками й постійно застосовує здібності. Однак навіть так FromSoftware вирішила вкласти глибокий сенс у персонажа.

До речі, Dancing Lion – той самий звір, якого нещодавно перемогли за допомогою сили думки. Стримерка Perrikaryal застосувала спеціальний контролер, який дозволяє керувати персонажами за допомоги зору та мозкових хвиль.