Ніхто не проти такої "брехні"

Shadow of the Erdtree дійсно велике доповнення. І за своїм розміром у гігабайтах, і за розміром ігрового світу, і за контентом, який воно додає. В одному з інтерв'ю, яке відбувалося ще до релізу DLC, глава компанії FromSoftware Хідетака Міядзакі заявив, що дія нового сюжету відбуватиметься на території, "порівнянній" з територією Лімгрейва, однієї з областей в оригінальній грі, яка з'являється на самому початку. Після того, як гравці оновили й запустили гру, вони назвали ці слова брехнею, але в хорошому сенсі цього слова.

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Фанати вже порівняли карти з однаковим рівнем масштабування. Вони вибрали два Місця Благодаті (Sites of Grace) у Лімгрейві, які знаходяться приблизно на такій же відстані один від одного, як і два інші в The Shadow Lands із доповнення. Дорога від Руїн Вейпойнта до Околиць Міствуда в Лімгрейві зайняла 43 секунди, а від Обгорілих руїн до Хреста з трьома стежками на Рівнині Грейвсайт – 39 секунд.

Користувач Reddit спробував візуалізувати порівняння карт за допомогою анімації накладання.

Ось кілька висновків і зауважень, які можна зробити з цієї анімації:

Карта, яка була взята за основу – це карта всього світу гри, а не лише області Лімгрейв. На неї накладається карта Shadow of the Erdtree.

Можна легко помітити, що загальні контури, хоч і досить грубо, але співпадають з океаном посередині та навіть деякими локаціями на основній карті. Це породило теорію, що приховані землі тіней колись були складовою континенту, але з якоїсь причини, яку лор гри не розкриває, були ніби "вирізані" звідти, а їхнє місце зайняв океан. Але, знову ж таки, це лише домисли.

Враховуючи, що не кожен куточок карти можна відвідати (щось зайнято непрохідними областями), навіть так видно, що ця нова область The Shadow Lands є більшою, ніж Лімгрейв, який знаходиться внизу, під південною частиною океану, і навіть більше, ніж сам океан у центрі.

Масштаб, продемонстрований на анімації, є досить точним, демонструючи різницю в розмірах.



Лімгрейв (ліворуч) та Тіньові землі (праворуч) / Колаж 24 Каналу / Фото FromSoftware

Таким чином можна впевнено говорити, що Міядзакі дещо применшив розміри карти в доповненні, адже вона виявилась не просто трохи більшою, ніж Лімгрейв, а значно більшою.

Гравці, які вже пограти в DLC, кажуть, що воно відчувається повноцінний Elden Ring 2, а не просто доповнення.