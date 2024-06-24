Никто не против такой "лжи"

Shadow of the Erdtree действительно большое дополнение. И по своему размеру в гигабайтах, и по размеру игрового мира, и по контенту, который оно добавляет. В одном из интервью, которое происходило еще до релиза DLC, глава компании FromSoftware Хидетака Миядзаки заявил, что действие нового сюжета будет происходить на территории, "сопоставимой" с территорией Лимгрейва, одной из областей в оригинальной игре, которая появляется в самом начале. После того как игроки обновили и запустили игру, они назвали эти слова ложью, но в хорошем смысле этого слова.

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Фанаты уже сравнили карты с одинаковым уровнем масштабирования. Они выбрали два Места Благодати (Sites of Grace) в Лимгрейве, которые находятся примерно на таком же расстоянии друг от друга, как и два других в The Shadow Lands из дополнения. Дорога от Руин Вейпойнта до Окрестностей Миствуда в Лимгрейве заняла 43 секунды, а от Обгоревших руин до Креста с тремя тропами на Равнине Грейвсайт – 39 секунд.

Пользователь Reddit попытался визуализировать сравнение карт с помощью анимации наложения.

Вот несколько выводов и замечаний, которые можно сделать из этой анимации:

Карта, которая была взята за основу – это карта всего мира игры, а не только области Лимгрейв. На нее накладывается карта Shadow of the Erdtree.

Можно легко заметить, что общие контуры, хоть и довольно грубо, но совпадают с океаном посередине и даже некоторыми локациями на основной карте. Это породило теорию, что скрытые земли теней когда-то были составляющей континента, но по какой-то причине, которую лор игры не раскрывает, были как бы "вырезаны" оттуда, а их место занял океан. Но, опять же, это лишь домыслы.

Учитывая, что не каждый уголок карты можно посетить (что-то занято непроходимыми областями), даже так видно, что эта новая область The Shadow Lands является большей, чем Лимгрейв, который находится внизу, под южной частью океана, и даже больше, чем сам океан в центре.

Масштаб, продемонстрированный на анимации, является достаточно точным, демонстрируя разницу в размерах.



Лимгрейв (слева) и Теневые земли (справа) / Коллаж 24 Канала / Фото FromSoftware

Таким образом можно уверенно говорить, что Миядзаки несколько уменьшил размеры карты в дополнении, ведь она оказалась не просто немного больше, чем Лимгрейв, а значительно больше.

Игроки, которые уже поиграли в DLC, говорят, что оно чувствуется полноценный Elden Ring 2, а не просто дополнение.