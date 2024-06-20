Именно так, лучшим дополнением в истории стало то, в которое большинство игроков еще даже не сыграли. Речь идет о Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Дата релиза запланирована на 21 июня, то есть на завтра, но уже сегодня все желающие могут его предварительно скачать, чтобы начать играть сразу, когда откроется доступ.

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Лучшее DLC в истории игр

На самом деле все дело в том, что ограниченное количество людей уже получила ранний доступ. Это, например, критики и обозреватели различных игровых изданий. Поэтому рецензии уже поступают, будоража ожидания аудитории.

По данным Metacritic, Shadow of the Erdtree сейчас имеет впечатляющую оценку 95 баллов на основе 58 рецензий на момент написания этой статьи.

Это замечательное достижение является свидетельством качества и ожидаемости этого дополнения.

Издание GamesRadar+, IGN, TheGamer, Dexerto, PlayStation Universe, Washington Post, Game Informer и многочисленные другие поставили дополнению 100 баллов из 100 возможных.

COGconnected оценило на 97, бразильское отделение IGN и XGN – 95.

GamePro Germany поставило 92 балла, а The New York Times – 88.

Все оценки выставлялись после тестирования дополнения на PS5.

Обозреватели указывают на масштабность и новизну, называют дополнение "полноценной игрой" с "идеальным исполнением". Оно, по их мнению, имеет "собственную идентичность и чрезвычайно бережную атмосферу".

Shadow of the Erdtree - полноценная игра, которая случайно продается как DLC для Elden Ring. Благодаря невероятно многослойному и взаимосвязанному игровому миру вы будете увлечены на сорок-пятьдесят часов,

– пишет Gamer.nl.

Ранее первое место в рейтинге лучших занимало дополнение "Ведьмак 3: Кровь и вино" с оценкой 92 балла по шкале Metascore. Предположительно, нового лидера еще долго не обгонят.

Смотрите трейлер дополнения Shadow of the Erdtree: видео