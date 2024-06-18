Бесплатное обновление выйдет одновременно с DLC. Кроме различных изменений в игровом процессе, оно значительно улучшит управление инвентарем и даже добавит больше причесок.

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Чего ждать в обновлении

Компания FromSoftware сообщила о предстоящих изменениях в коротком посте в своих соцсетях:

Обновление к базовой игре Elden Ring и патч первого дня для Shadow of the Erdtree будет распространено 20 июня. Обновление включает исправление ошибок, корректировки баланса и некоторые новые функции,

– говорится в твите.

Самое большое изменение, которое следует ожидать, касается предметов.

Вам больше не придется долго искать, куда игра забросила только что собранные предметы. Разработчики добавляют новую вкладку в инвентаре "Последние предметы".

Кроме того, на иконках новоприобретенных предметов теперь будет стоять восклицательный знак, пока игроки не выделят их. Это должно улучшить опыт в игре.

Вот как это выглядит:

Также в игру будет добавлено пять новых причесок. Их можно выбрать во время создания персонажа, с помощью Clouded Mirror Stand или с помощью функции Rennala's Rebirth.

Но все это лишь верхушка айсберга. Игроки смогут узнать об остальных изменениях и возможностях, которые появятся в обновлении, когда оно выйдет в свет.

Тем временем Shadow of the Erdtree и патч к ней выходят 21 июня. DLC будет доступно в полночь по местному времени, с предварительной загрузкой на PlayStation.

Напомним, ранее разработчики раскрыли, что есть некоторые условия, чтобы вам открылось DLC Shadow of the Erdtree. Они касаются убийства двух боссов, один из которых, как оказалось, часто не интересен игрокам, поэтому 62 процента из них решили просто пропустить его. Так что для того, чтобы сыграть в дополнение, вам стоит вернуться в игру и выполнить необходимые условия перед релизом.