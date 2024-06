Релиз большого дополнения, которое принесет в игру новые территории и врагов, состоится 21 июня. Это значит, что у игроков есть чуть больше недели, чтобы подготовиться. Самое интересное, что статистика показывает: большинство пользователей все еще не выполнили эти обязательные сюжетные шаги.

Что нужно сделать

Озвученные издателем требования касаются игровых боссов, которых нужно победить, а точнее конкретных двух.

В недавнем интервью японскому журналу Famitsu режиссер Elden Ring Хидетака Миядзаки сказал, что игроки получат доступ к контенту DLC, когда они победят Звездного Воина Радана (Starscourge Radahn), а затем дополнительного босса Мога, Повелителя крови (Mohg, Lord of Blood). Миядзаки показал, что вход в DLC Shadow of the Erdtree – это усохшая рука, свисающая с кокона в зоне боя с Могом.



Starscourge Radahn / Фото FromSoftware/Bandai Namco



Mohg, Lord of Blood / Фото FromSoftware/Bandai Namco

11 июня, Bandai Namco процитировала пост стримера Cohh Carnage, который подчеркнул, что достижения в Steam свидетельствуют, что большинство игроков в Elden Ring на платформе Valve еще не победили Мога.

Как отмечает Cohh Carnage, в настоящее время чуть более 62% игроков в Elden Ring на ПК не смогут играть в Shadow of the Erdtree.

Похожая статистика и на PlayStation и Xbox: около двух третей игроков не смогли победить Мога на каждой из платформ.

Предположительно, причиной тому является то, что Повелитель крови - это необязательный босс для сюжетного прохождения, которого игроки могли пропустить в основной части Elden Ring.

Поэтому если вы ждете Shadow of the Erdtree, но еще не прошли через Starscourge Radahn и Mohg, Lord of Blood, поспешите, ведь продолжение истории поступает уже через одну пятницу.