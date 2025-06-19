Как правило, лучшие экранизации видеоигр происходят тогда, когда их создатели непосредственно знакомы с оригиналом. К счастью для фанатов FromSoftware, режиссер будущей киноадаптации Elden Ring оказался именно одним из них, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Фильм в надежных руках

В рамках промо кампании для одного из самых ожидаемых фильмов этого лета – "28 лет спустя", режиссер Алекс Гарланд прокомментировал собственный игровой опыт в Elden Ring.

Как оказалось, он прошел игру уже целых 6 раз и начал новый забег, но все еще имеет серьезные проблемы с одним конкретным боссом.

Именно Маления самая сильная. Я сейчас на своем седьмом прохождении этой игры. Я поднялся на новый уровень, у меня много хорошего снаряжения и крутой меч, и я просто бросаюсь на нее снова, и снова, и снова, и снова,

– говорит Гарланд.

По словам кинодела, он выработал собственную тактику прохождения проектов FromSoftware еще во времена Darl Souls.

Она заключается не в том, чтобы становиться лучшим, а в том, чтобы просто пробовать победить, пока у тебя наконец не получится.

Ты просто продолжаешь делать это, и в конце концов, однажды они умрут,

– заявил режиссер.

Поэтому, поклонники хитовой игрушки могут немного меньше переживать за судьбу будущей экранизации, ведь она в надежных руках весьма упрямого геймера.