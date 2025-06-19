Як правило найкращі екранізації відеоігор стаються тоді, коли їх творці безпосередньо знайомі з оригіналом. На щастя для фанатів FromSoftware, режисер майбутньої кіноадаптації Elden Ring виявився саме одним із них, повідомляє 24 Канал з посиланням на IGN.

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Фільм у надійних руках

У рамках промокампанії для одного з найочікуваніших фільмів цього літа – "28 років по тому", режисер Алекс Гарланд прокоментував власний ігровий досвід в Elden Ring.

Як виявилося, він пройшов гру вже цілих 6 разів та почав новий забіг, але все ще має неабиякі проблеми з одним конкретним босом.

Саме Маленія найсильніша. Я зараз на своєму сьомому проходженні цієї гри. Я піднявся на новий рівень, у мене багато гарного спорядження та крутий меч, і я просто кидаюся на неї знову, і знову, і знову, і знову,

– говорить Гарланд.

За словами кінороба, він випрацював власну тактику проходження проєктів FromSoftware ще за часів Darl Souls.

Вона полягає не в тому аби ставати кращим, а в тому аби просто пробувати перемогти, доки в тебе нарешті не вийде.

Ти просто продовжуєш робити це, і зрештою, одного дня вони помруть,

– заявив режисер.

Отож, шанувальники хітової забавки можуть трішки менше перейматися за долю майбутньої екранізації, адже вона в надійних руках вельми впертого геймера.