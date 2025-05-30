Кого фанати хочуть бачити в екранізації

Найбільше обговорень зараз викликає кандидатура Чарльза Денса, відомого за роллю Тайвіна Ланністера в "Грі престолів". Користувачі Reddit уявляють його в образі Гідеона Офніра, також відомого як "Всезнаючий", повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Гідеон – один із босів гри, хоч і необов'язковий. Він є одним із так званих Заплямованих, а також ключовою фігурою Круглого столу. Його можна зустріти в Лейнделі. Образ персонажа – це сукупність інтелекту, холодного розрахунку та сили, і саме такі риси фанати приписують Чарльзу Денсу після того, як він втілив роль Тайвіна Ланністера.

Деякі шанувальники також згадали Джо МакГанна, актора, який озвучував Гідеона в грі. Хоча його участь у повнометражному фільмі поки що не підтверджена, фанати вважають, що саме він ідеально вписується в роль.

Наразі офіційного кастингу до фільму Elden Ring не оголошено. Зйомки доручили Алексу Гарленду, якого ви можете знати за такими стрічками, як "28 років потому", "Повстання Штатів", високооцінена "Анігіляція", Ex Machina, Суддя Дредд 2012 року, "28 тижнів потому", "Пекло" і "Не відпускай мене", знятого за однойменним романом Кадзуо Ішіґуро.

Зйомками займається культова студія A24 разом із Bandai Namco. Очікується, що Джордж Мартін також буде залучений до виробництва, як продюсер, оскільки він доклав руку й до розробки оригінальної гри.