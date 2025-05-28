Колись ці землі процвітали під захистом богів, але тепер їх поглинає ніч. Гравці у ролі нічних мандрівників (доступно вісім архетипів) мають протриматися три ігрові дні (по 15 хвилин кожен) та перемогти Володарів Ночі – потужних босів, що загрожують регіону, розповідає 24 Канал.

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За три дні до виходу гри розробники представили фінальний двохвилинний трейлер. У ньому показано таємничу красу Степів За Межами Могили, нічних мандрівників і битви з вражаючими противниками. Глядачі залишилися в захваті від атмосфери, створеної у відео.

Elden Ring Nightreign – дивіться трейлер:

Проєкт підтримуватиме кооперативний режим на трьох гравців (режим для двох може з’явитися пізніше), а також альтернативні варіанти персонажів, зокрема знайомі образи. Серед босів обіцяють противників, натхненних серією Dark Souls – режисер гри вже пояснив причини їхньої появи.

Elden Ring Nightreign вийде 30 травня на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S. Днями розробники також показали сьомого з восьми ігрових архетипів нічних мандрівників.

До речі, напередодні стало відомо, що Bandai Namco працює над екранізацією Elden Ring. Режисером стрічки буде Алекс Гарленд (Ex Machina, Civil War та Warfare).