Elden Ring була створена під керівництвом Хідетаки Міядзакі, заснована на міфологічному сюжеті Джорджа Р. Р. Мартіна, автора циклу романів "Пісня льоду й полум’я", інформує 24 Канал.

Згідно з пресрелізом, у створенні фільму також візьмуть участь продюсери Пітер Райс, Ендрю Макдональд і Аллон Райх зі студії DNA, а також Джордж Р. Р. Мартін і Вінс Джерардіс.

Сама гра Elden Ring – це рольовий екшен у похмурому фентезійному світі, який пропонує гравцям досліджувати великі відкриті локації, боротися з небезпеками та досягати успіху, долаючи складні виклики. Випущена 25 лютого 2022 року, гра стала результатом співпраці студії FromSoftware та глобальної мережі Bandai Namco, і вже розійшлася накладом понад 30 мільйонів копій по всьому світу.

На додачу до новин про фільм, стало відомо, що Elden Ring: Nightreign – новий спін-оф, з’явиться у світовому релізі 30 травня 2025 року. Це кооперативний екшен, у якому гравці разом долатимуть складні ситуації. Хоча нова гра запозичує знайомі елементи з оригіналу – як-от зброю та ворогів, – її геймплей переосмислено, аби запропонувати зовсім новий досвід. Гравці обиратимуть серед низки унікальних персонажів і протистоятимуть новій загрозі.

Також у 2025 році вийде Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 – повна версія гри, яка міститиме контент з DLC Shadow of the Erdtree (випущеного у червні 2024-го), чотири нових комплекти обладунків та оновлену можливість кастомізації Торрента – спектрального скакуна (доступно три нові варіанти зовнішності). Ця версія дозволить гравцям поринути у світ Elden Ring будь-де та будь-коли.