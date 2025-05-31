Попри те що гра орієнтована на спільне проходження, вона дозволяє грати лише наодинці або в команді з трьох осіб. Режим для двох гравців у грі не передбачено, пояснює 24 Канал.

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Керівник розробки Elden Ring Nightreign Дзюня Ісідзака визнав, що про таку можливість забули, але обіцяє розглянути її впровадження після релізу. Багатьом фанатам гри це не сподобалося, однак ситуація швидко змінилася.

Модер Yui (відомий як LukeYui), автор популярних модів Seamless Co-op для ігор FromSoftware, зокрема трилогії Dark Souls та оригінального Elden Ring, випустив альфа-версію моду Seamless Co-op для Nightreign. Вона вже доступна на Nexus Mods і дозволяє створювати лобі з двох або трьох гравців.

Цей мод працює в обхід системи Easy Anti-Cheat і не підключається до серверів спільного пошуку FromSoftware, тому підтримує сумісність з іншими модифікаціями.

Як працює мод Seamless – дивіться відео:

Elden Ring Nightreign вийшла 30 травня на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S. Попри "змішані" відгуки гравців, за першу добу гра продалася накладом у 2 мільйони копій, а пікова онлайн-активність у Steam перевищила 313 тисяч гравців.