Несмотря на то что игра ориентирована на совместное прохождение, она позволяет играть только в одиночку или в команде из трех человек. Режим для двух игроков в игре не предусмотрен, объясняет 24 Канал.

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Руководитель разработки Elden Ring Nightreign Дзюня Исидзака признал, что о такой возможности забыли, но обещает рассмотреть ее внедрение после релиза. Многим фанатам игры это не понравилось, однако ситуация быстро изменилась.

Модер Yui (известный как LukeYui), автор популярных модов Seamless Co-op для игр FromSoftware, в частности трилогии Dark Souls и оригинального Elden Ring, выпустил альфа-версию мода Seamless Co-op для Nightreign. Она уже доступна на Nexus Mods и позволяет создавать лобби из двух или трех игроков.

Этот мод работает в обход системы Easy Anti-Cheat и не подключается к серверам совместного поиска FromSoftware, поэтому поддерживает совместимость с другими модификациями.

Как работает мод Seamless – смотрите видео:

Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на ПК (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Несмотря на "смешанные" отзывы игроков, за первые сутки игра продалась тиражом в 2 миллиона копий, а пиковая онлайн-активность в Steam превысила 313 тысяч игроков.