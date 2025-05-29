На сайте Metacritic уже собрано более 110 рецензий игры, средний балл варьируется от 78% на PS5 до 86% на Xbox. OpenCritic показывает похожую картину: средний рейтинг – 79% по результатам 85 обзоров, 76% критиков рекомендуют проект, информирует 24 Канал.

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Таким образом, Nightreign получил существенно ниже оценки, чем предыдущие игры во франшизе. Например, оригинальный Elden Ring имел на старте рейтинги в пределах 94–96%, а DLC Shadow of the Erdtree – 92–95%.

Стоит заметить, что Elden Ring Nightreign поразила игроков трейлером релиза и новыми подробностями. Игра будет поддерживать кооперативный режим на трех игроков. Elden Ring Nightreign выйдет 30 мая на ПК на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Среди сильных сторон игры обозреватели отметили затяжной геймплейный цикл, зрелищных финальных боссов, случайные события, многообразие архетипов и сюжетных линий, удобную кооперацию и художественную выразительность.

К недостаткам рецензенты причислили ограниченное разнообразие врагов и локаций, отсутствие поддержки кросплея, завышенную сложность в режиме для одного игрока (без возможности игры вдвоем), проблемы с поиском напарников и нестабильную производительность на PS5.

Критики сошлись во мнении, что при определенных условиях Elden Ring Nightreign способна стать одной из лучших кооперативных игр современности, однако при других – может превратиться в серьезное разочарование.