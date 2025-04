Нагадаємо, що за перші 12 місяців після релізу продажі Elden Ring перевищили 20 мільйонів копій, інформує 24 Канал. Минулого літа ця цифра зросла до 25 мільйонів, а на момент анонсу Elden Ring Nightreign у грудні було продано 28,6 мільйона примірників.

Відтоді гра додала майже 1,5 мільйона нових продажів, довівши загальну аудиторію Elden Ring до 30 мільйонів гравців. Проєкт недоступний у жодному сервісі підписок, тож наведені цифри відображають саме обсяг проданих копій.

Дорогі Потьмянілі, ми щиро вдячні вам за вашу незмінну відданість. Нехай золоте світло Благодаті завжди вказує вам шлях,

– звернулися автори гри до гравців в офіційному мікроблозі Elden Ring.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і S. Гра отримала високі оцінки від критиків і гравців, а також здобула головну нагороду The Game Awards 2022.

Більш ніж через два роки після релізу, 21 червня 2024 року, Elden Ring отримала велике сюжетне доповнення Shadow of the Erdtree. Продажі DLC досягли 5 мільйонів копій за перші три дні. До речі, нещодавно один з фанатів Elden Ring витратив сотні годин, щоб пройти Shadow of the Erdtree. Він загинув понад 15 000 разів у спробах пройти гру ігноруючи новий ресурс, фрагменти Scadutree.

Щодо Elden Ring Nightreign, мультиплеєрна відгалуження оригінальної гри вийде 30 травня. Крім того, до кінця 2025 року очікується реліз розширеної версії Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2.