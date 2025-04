Напомним, что за первые 12 месяцев после релиза продажи Elden Ring превысили 20 миллионов копий, информирует 24 Канал. Прошлым летом эта цифра выросла до 25 миллионов, а на момент анонса Elden Ring Nightreign в декабре было продано 28,6 миллиона экземпляров.

С тех пор игра добавила почти 1,5 миллиона новых продаж, доведя общую аудиторию Elden Ring до 30 миллионов игроков. Проект недоступен ни в одном сервисе подписок, поэтому приведенные цифры отражают именно объем проданных копий.

Дорогие Потускневшие, мы искренне благодарны вам за вашу неизменную преданность. Пусть золотой свет Благодати всегда указывает вам путь,

– обратились авторы игры к игрокам в официальном микроблоге Elden Ring.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра получила высокие оценки от критиков и игроков, а также получила главную награду The Game Awards 2022.

Более чем через два года после релиза, 21 июня 2024 года, Elden Ring получила большое сюжетное дополнение Shadow of the Erdtree. Продажи DLC достигли 5 миллионов копий за первые три дня. Кстати, недавно один из фанатов Elden Ring потратил сотни часов, чтобы пройти Shadow of the Erdtree. Он погиб более 15 000 раз в попытках пройти игру игнорируя новый ресурс, фрагменты Scadutree.

Относительно Elden Ring Nightreign, мультиплеерное ответвление оригинальной игры выйдет 30 мая. Кроме того, к концу 2025 года ожидается релиз расширенной версии Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2.