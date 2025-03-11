Очень тяжело

Когда Shadow of the Erdtree впервые вышла в прошлом году, даже очень опытные игроки быстро обнаружили, что им стало значительно труднее играть в и без того сложную игру. Все их руны теперь практически ничего не значили, ведь им пришлось прокачиваться снова. Аудитория игры буквально взбунтовалась, засыпая интернет сотнями гневных сообщений. Все зашло так далеко, что разработчики должны были вмешаться и выпустить заявление. На своих страницах они посоветовали игрокам собирать так называемые "фрагменты Scadutree". Выяснилось, что этот совершенно новый ресурс отвечает за более высокие уровни прокачки и придает большей мощи персонажу. Без него проходить DLC практически невозможно, сообщает 24 Канал со ссылкой на GamesRadar.

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Но интернет, как известно, славится своими вызовами. А также стримерами, которые эти вызовы принимают, чтобы тысячи зрителей наблюдали за напряженной игрой. Дэн Гислинг, довольно известный в отрасли блогер со 124 000 зрителей на YouTube, объявил, что собирается поднять уровень сложности. Но пока его коллеги по цеху для этого отказываются от снаряжения и надевают на голову горшок, Гислинг решил не повышать свой уровень здоровья и не собирать фрагменты Scadutree. Это значит, что он наносил очень мало урона всем своим врагам, а его самого убивало с одного удара даже если он сражался не с самыми сильными боссами.

Все это вылилось в прохождение длительностью 423 часа и 15 522 смерти. Общее время непрерывного прохождения составляет 17 дней, но понятно, что Гислинг не высидел их все подряд. С учетом того, что между стримами проходило какое-то время, весь процесс занял у него девять месяцев.

Когда он наконец победил Радана, умерев от его руки 469 раз, блогер написал: "Это конец. Никогда не сдавайся". Финальный бой длился около 15 минут и требовал безупречной реакции.

Напомним, в другом случае стримерша победила финального босса Elden Ring с помощью танцевального коврика. MissMikkaa использовала его в качестве контроллера.