Дуже важко

Коли Shadow of the Erdtree вперше вийшла минулого року, навіть дуже досвідчені гравці швидко виявили, що їм стало значно важче грати в і без того складну гру. Всі їхні руни тепер практично нічого не означали, адже їм довелося прокачуватися знову. Аудиторія гри буквально збунтувалась, засипаючи інтернет сотнями гнівних повідомлень. Усе зайшло так далеко, що розробники мусили втрутитись І випустити заяву. На своїх сторінках вони порадили гравцям збирати так звані "фрагменти Scadutree". З'ясувалося, що цей абсолютно новий ресурс відповідає за вищі рівні прокачування й надає більшої могутності персонажу. Без нього проходити DLC практично неможливо, повідомляє 24 Канал з посиланням на GamesRadar.

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Але інтернет, як відомо, славиться своїми викликами. А також стримерами, які ці виклики приймають, щоб тисячі глядачів спостерігали за напруженою грою. Ден Гіслінг, досить відомий у галузі блогер зі 124 000 глядачів на YouTube, оголосив, що збирається підняти рівень складності. Але поки його колеги по цеху для цього відмовляються від спорядження й надягають на голову баняк, Гіслінг вирішив не підвищувати свій рівень здоров'я і не збирати фрагменти Scadutree. Це означає, що він завдавав дуже мало шкоди всім своїм ворогам, а його самого вбивало з одного удару навіть якщо він бився не з найсильнішими босами.

Усе це вилилося в проходження тривалістю 423 години і 15 522 смерті. Загальний час безперервного проходження складає 17 днів, але зрозуміло, що Гіслінг не висидів їх усі підряд. З урахуванням того, що між стрімами проходив якийсь час, увесь процес зайняв у нього дев'ять місяців.

Коли він нарешті переміг Радана, померши від його руки 469 разів, блогер написав: "Це кінець. Ніколи не здавайся". Фінальний бій тривав близько 15 хвилин і вимагав бездоганної реакції.

Нагадаємо, в іншому випадку стримерка перемогла фінального боса Elden Ring за допомогою танцювального килимка. MissMikkaa використала його як контролер.