Як помітило видання MyNintendoNews, ESRB оновила свій сайт, додавши рейтинг для Elden Ring: Tarnished Edition на Nintendo Switch 2. Гра отримала рейтинг M (Mature, 17+) через наявність крові та жорстокості, ненормативної лексики, натяків на інтимні теми та насильства, інформує 24 Канал.

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Багато гравців сподіваються, що це означає швидкий анонс дати релізу, і тепер усі погляди спрямовані на Bandai Namco Summer Showcase 2025, який заплановано на 2 липня.

Напередодні події компанія опублікувала тизер-відео, в якому показала ігри, що будуть представлені. Elden Ring: Tarnished Edition не увійшла до цього списку, тож є ймовірність, що її не покажуть на цьому заході. Однак існує можливість, що Bandai Namco підготувала сюрприз для фанатів. Гравцям залишається лише стежити за Summer Showcase, щоб дізнатися напевно.

Що відомо про гру?

Elden Ring: Tarnished Edition є однією з багатьох сторонніх ігор, підтверджених для Nintendo Switch 2, але офіційної дати релізу досі немає. Порт для Switch 2 включатиме ексклюзивний новий контент на додаток до розширення Shadow of the Erdtree, що лише підсилює очікування гравців.