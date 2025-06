Новий драйвер вирішує кілька важливих питань, що впливали на продуктивність і якість графіки, розповідає 24 Канал.

Наприклад було виправлено підтримку технології FSR 4 у іграх DragonKin: The Banished, Blades of Fire, RoadCraft, The Alters, Star Wars Outlaws і S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на відеокартах серії Radeon RX 9000.

До речі, нещодавно S.T.A.L.K.E.R. 2 також отримав велике оновлення, яке додало в гру низку нововведень.

Також було виправлено випадкові збої системи або застосунків під час гри в Black Myth: WuKong на відеокартах Radeon RX 7650 GRE і усунено мерехтіння та спотворень текстур у The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered при увімкненій технології AMD FidelityFX Super Resolution на Radeon RX 9070 XT.

Відомі проблеми драйверів

Попри виправлення, у драйвері залишаються деякі невирішені питання, для яких AMD пропонує тимчасові рішення:

Затримки в іграх при використанні деяких VR-гарнітур із частотою оновлення 80 або 90 Гц на відеокартах серії Radeon RX 7000 (тимчасове рішення: змінити частоту оновлення);

Періодичні збої додатків і тайм-аути драйвера в Cyberpunk 2077 на відеокартах Radeon RX 7000 і RX 9000;

Збої додатків або тайм-аути драйвера в Monster Hunter Wilds при увімкнених функціях Radeon Anti-Lag та Instant Replay;

Затримки зображення в Call of Duty: Warzone (сезон 03, карта Верданськ) на деяких відеокартах AMD;

Затримки та погіршення продуктивності при відтворенні 4K-відео на YouTube у браузерах на базі Chromium (тимчасове рішення: відтворення відео у повноекранному режимі).

Опціональний драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3 уже доступний для завантаження на офіційному сайті AMD. Користувачам, які прагнуть покращити продуктивність у підтримуваних іграх або вирішити згадані проблеми, рекомендується встановити це оновлення.