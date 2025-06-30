Новый драйвер решает несколько важных вопросов, что влияли на производительность и качество графики, рассказывает 24 Канал.
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Например была исправлена поддержка технологии FSR 4 в играх DragonKin: The Banished, Blades of Fire, RoadCraft, The Alters, Star Wars Outlaws и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на видеокартах серии Radeon RX 9000.
Кстати, недавно S.T.A.L.K.E.R. 2 также получил крупное обновление, которое добавило в игру ряд нововведений.
Также были исправлены случайные сбои системы или приложений во время игры в Black Myth: WuKong на видеокартах Radeon RX 7650 GRE и устранено мерцание и искажения текстур в The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered при включенной технологии AMD FidelityFX Super Resolution на Radeon RX 9070 XT.
Известные проблемы драйверов
Несмотря на исправления, в драйвере остаются некоторые нерешенные вопросы, для которых AMD предлагает временные решения:
- Задержки в играх при использовании некоторых VR-гарнитур с частотой обновления 80 или 90 Гц на видеокартах серии Radeon RX 7000 (временное решение: изменить частоту обновления);
- Периодические сбои приложений и тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 на видеокартах Radeon RX 7000 и RX 9000;
- Сбои приложений или тайм-ауты драйвера в Monster Hunter Wilds при включенных функциях Radeon Anti-Lag и Instant Replay;
- Задержки изображения в Call of Duty: Warzone (сезон 03, карта Верданск) на некоторых видеокартах AMD;
- Задержки и ухудшение производительности при воспроизведении 4K-видео на YouTube в браузерах на базе Chromium (временное решение: воспроизведение видео в полноэкранном режиме).
Опциональный драйвер Radeon Software Adrenalin 25.6.3 уже доступен для загрузки на официальном сайте AMD. Пользователям, которые стремятся улучшить производительность в поддерживаемых играх или решить упомянутые проблемы, рекомендуется установить это обновление.