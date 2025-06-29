Продолжение культового многопользовательского шутера от EA до сих пор не было анонсировано официально, однако его существование не является секретом, а в интернете продолжает появляться новая информация о предстоящем проекте, информирует 24 Канал.

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Пользователь под ником Brilliant-Sky2969 опубликовал на Reddit 15-минутное видео игрового процесса из закрытого тестирования Battlefield (сейчас удалено модераторами портала за нарушение NDA), которое подтвердило возвращение известного игрового режима Rush.

Изначально известный как Gold Rush, этот режим впервые появился в Battlefield: Bad Company (2008).

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Его суть довольно проста: есть две команды – атака и защита. Игроки атаки имеют ограниченный запас жизней (на всю команду) и должны занять две точки и взорвать там бомбы. Если это удается, то глубже на карте появляются дополнительные точки, которые необходимо заминировать, а запас жизней восстанавливается.

Несмотря на свою популярность, в последних частях франшизы, как вот в Battlefield V и Battlefield 2042, Rush не был частью перечня основных режимов игры.

Учитывая это, немало поклонников серии были рады получить официальное подтверждение о его возвращении в Battlefield 6.