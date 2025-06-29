Продовження культового багатокористувацького шутера від EA досі не було анонсовано офіційно, однак його існування не є секретом, а в інтернеті продовжує з'являтися нова інформація про майбутній проєкт, інформує 24 Канал.

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Користувач під ніком Brilliant-Sky2969 опублікував на Reddit 15-хвилинне відео ігрового процесу із закритого тестування Battlefield (наразі видалене модераторами порталу за порушення NDA), яке підтвердило повернення відомого ігрового режиму Rush.

Спочатку відомий як Gold Rush, цей режим вперше з'явився у Battlefield: Bad Company (2008).

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Його суть доволі проста: є дві команди – атака та захист. Гравці атаки мають обмежений запас життів (на всю команду) та мають зайняти дві точки й підірвати там бомби. Якщо це вдається, то глибше на карті з'являються додаткові точки, які необхідно замінувати, а запас життів відновлюється.

Попри свою популярність, в останніх частинах франшизи, як от у Battlefield V та Battlefield 2042, Rush не був частиною переліку основних режимів гри.

З огляду на це, чимало шанувальників серії були раді отримати офіційне підтвердження про його повернення у Battlefield 6.