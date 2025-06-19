Здається, нас чекає не лише повернення до коренів франшизи, а й щось абсолютно нове. За даними Хендерсона, які підтвердили кілька учасників тестування, після нещодавнього великого патчу тестова версія нової Battlefield офіційно перейшла з етапу "пре-альфа" до "альфа", інформує 24 Канал.

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Це означає, що гра досягла важливого етапу в розробці, де основні механіки вже на місці, хоча попереду ще багато роботи над шліфуванням. Але найцікавіше, що цей патч приніс із собою щось несподіване – у файлах гри з’явилися матеріали для режиму battle royale, який поки що недоступний для тестування.

Раніше вже повідомлялося, що battle royale для нової Battlefield розробляє студія Ripple Effect Studios, і він буде freemium, тобто безкоштовним із можливістю внутрішніх покупок. Це може стати свіжим подихом для серії, яка останнім часом шукала способи повернути собі колишню славу.

Що відомо про режим Battle Royale?

Хендерсон описав три ілюстрації режиму battle royale, які були надіслані до редакції Insider Gaming. Через угоду про нерозголошення їх не можна показати, але це не зупинило дата-майнера temporyal, який підтвердив їхній зміст.

На першому зображенні показано перестрілку між двома командами по чотири людини в частково зруйнованій будівлі, на другому – двоє солдатів знаходять схованку з припасами у стіні, а на третьому – десантування з парашутом у зону бойових дій. Це натякає на динамічний і напружений геймплей, який може конкурувати з такими гігантами, як PUBG чи Fortnite, якщо EA зіграє свої карти правильно.

Чого чекати від нової Battlefield?

Офіційний анонс нової Battlefield заплановано на це літо, а джерела Insider Gaming стверджують, що перший трейлер гри з’явиться протягом наступних двох місяців, тобто до початку gamescom 2025. Реліз гри відбудеться не пізніше 31 березня 2026 року, і вона обіцяє повернення до витоків серії: сучасний сетинг, матчі на 64 гравці та система класів, які так любили фанати класичних частин.

Над проєктом працюють одразу чотири студії:

DICE,

Motive,

Criterion,

Ripple Effect.

До речі, нещодавно розробники Battlefield 6 розкрили фільм та серіал, які надихнули їх на створення сюжету гри.

Серія завжди славилася масштабними битвами, і додавання режиму Battle Royal може стати ідеальним способом залучити нову аудиторію, не відвертаючись від старих фанатів. Ілюстрації, описані Хендерсоном, звучать багатообіцяюче – командна гра, пошук луту та десантування чудово вписуються в ДНК Battlefield із її акцентом на тактику та хаос війни. Якщо Ripple Effect вдасться зробити цей режим унікальним, а не просто клоном конкурентів, це може стати справжнім хітом.

Перехід до альфа-стадії також обнадіює, адже це означає, що основа гри вже готова, і ми, можливо, скоро побачимо перші геймплейні кадри. Повернення до 64-гравців і класів – це саме те, чого я чекав після неоднозначного Battlefield 2042. Сподіваюся, що чотири студії зможуть об’єднати свої зусилля, щоб повернути серії її колишню славу. А поки чекаємо трейлера, ці чутки про battle royale вже розпалюють мою цікавість!