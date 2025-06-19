Кажется, нас ждет не только возвращение к корням франшизы, но и что-то совершенно новое. По данным Хендерсона, которые подтвердили несколько участников тестирования, после недавнего большого патча тестовая версия новой Battlefield официально перешла из этапа "пре-альфа" в "альфа", информирует 24 Канал.

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Это означает, что игра достигла важного этапа в разработке, где основные механики уже на месте, хотя впереди еще много работы над шлифовкой. Но самое интересное, что этот патч принес с собой нечто неожиданное – в файлах игры появились материалы для режима battle royale, который пока что недоступен для тестирования.

Ранее уже сообщалось, что battle royale для новой Battlefield разрабатывает студия Ripple Effect Studios, и он будет freemium, то есть бесплатным с возможностью внутренних покупок. Это может стать свежим дыханием для серии, которая в последнее время искала способы вернуть себе былую славу.

Что известно о режиме Battle Royale?

Хендерсон описал три иллюстрации режима battle royale, которые были присланы в редакцию Insider Gaming. Из-за соглашения о неразглашении их нельзя показать, но это не остановило дата-майнера temporyal, который подтвердил их содержание.

На первом изображении показана перестрелка между двумя командами по четыре человека в частично разрушенном здании, на втором – двое солдат находят тайник с припасами в стене, а на третьем – десантирование с парашютом в зону боевых действий. Это намекает на динамичный и напряженный геймплей, который может конкурировать с такими гигантами, как PUBG или Fortnite, если EA сыграет свои карты правильно.

Чего ждать от новой Battlefield?

Официальный анонс новой Battlefield запланирован на это лето, а источники Insider Gaming утверждают, что первый трейлер игры появится в течение следующих двух месяцев, то есть до начала gamescom 2025. Релиз игры состоится не позднее 31 марта 2026 года, и она обещает возвращение к истокам серии: современный сетинг, матчи на 64 игрока и система классов, которые так любили фанаты классических частей.

Над проектом работают сразу четыре студии:

DICE,

Motive,

Criterion,

Ripple Effect.

Кстати, недавно разработчики Battlefield 6 раскрыли фильм и сериал, которые вдохновили их на создание сюжета игры.

Серия всегда славилась масштабными битвами, и добавление режима Battle Royal может стать идеальным способом привлечь новую аудиторию, не отворачиваясь от старых фанатов. Иллюстрации, описанные Хендерсоном, звучат многообещающе – командная игра, поиск лута и десантирование прекрасно вписываются в ДНК Battlefield с ее акцентом на тактику и хаос войны. Если Ripple Effect удастся сделать этот режим уникальным, а не просто клоном конкурентов, это может стать настоящим хитом.

Переход к альфа-стадии также обнадеживает, ведь это означает, что основа игры уже готова, и мы, возможно, скоро увидим первые геймплейные кадры. Возвращение к 64-игрокам и классам – это именно то, чего я ждал после неоднозначного Battlefield 2042. Надеюсь, что четыре студии смогут объединить свои усилия, чтобы вернуть серии её былую славу. А пока ждем трейлера, эти слухи о battle royale уже разжигают мое любопытство!